Прокопьевск, Кемеровская область, , 12:36 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку по факту смерти подростка в Прокопьевске. Тело 15-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено возле гаража одного из частных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение о происшествии поступило накануне, 4 октября 2020 года в 21:30 (время местное). По предварительным данным, подросток при переливании горючего через шланг из одного транспортного средства в другое случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание. Его обнаружил двоюродный брат. Он вынес мальчика из помещения гаража и вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть подростка.

В ведомстве уточнили, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти пострадавшего.