Чебоксары, , 12:34 — REGNUM СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего чебоксарца, который напал на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По предварительным данным следствия, нападавший страдает психическим заболеванием, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Степанов Cap.ru

Нападение произошло в субботу днём, 3 октября. По версии следствия, мужчина дожидался выхода министра из здания Дома правительства. «Недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашской Республики Владимиром Степановым», мужчина напал на него и нанес не менее трёх ударов гаечным ключом, от которых министр защищался, выставив блок рук.

В результате глава минздрава «получил телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин предплечья».

«Владимиру Степанову оказана квалифицированная медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СУ СКР.

Нападавший был задержан на месте.

Сам министр пока публично не комментировал инцидент. В субботу его видели с перевязанной рукой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, назначение Владимира Степанова было одним из первых решений Олега Николаева, тогда ещё врио главы Чувашии: произошло это в феврале этого года. Степанов сохранил свой пост в правительстве уже избранного главой Чувашии Николаева.

Владимир Геннадьевич Степанов родился 7 марта 1978 года. В 2001 году окончил Чувашский государственный университет по специальности «педиатрия». Прошёл направления подготовки в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова (РНИМУ) ГОУ и «Институте усовершенствования врачей» минздрава Чувашии. Работал главным врачом БУ «Новочебоксарский медицинский центр» минздрава Чувашии, 11 февраля назначен и. о. министра здравоохранения Чувашии. В 2018 году награждён благодарностью министра здравоохранения России.

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