Триполи, , 12:30 — REGNUM В западной части ливийской столицы — городе Триполи — прогремел мощный взрыв. Об этом 5 октября сообщает местный информационный портал Al-Marsad со ссылкой на свой источник.

По информации источника, взрыв произошел на складе вооружений и боеприпасов одной из ливийских военных группировок, которая держит под контролем район Джанзур, расположенный возле столицы Ливии.

При этом сведений о жертвах или ущербе в результате взрыва не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сараджем.