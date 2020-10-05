Чебоксары, , 12:11 — REGNUM Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов подвергся нападению со стороны прохожего. Произошло это на выходные у здания дома правительства.

К Степанову подошёл мужчина, и получив утвердительный ответ, что тот министр, ударил гаечным ключом. Сам министр публичные комментарии не даёт, в субботу его видели с перевязанной рукой.

Между тем следователи возбудили уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по Чувашии, 23-летний чебоксарец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).