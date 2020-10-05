Багдад, , 11:44 — REGNUM Две ракеты, выпущенные из реактивной артиллерии типа «Катюша», упали вечером 4 октября поблизости от хорошо укрепленной «Зеленой зоны» иракской столицы, заявили 5 октября в министерстве обороны арабской республики, сообщает Reuters.

По данным ведомства, ракеты упали в районе Аль-Джадрия, одна из них попала в отель «Вавилон», в котором время от времени проходят встречи официальных лиц правительства. В результате обстрела никто не пострадал.

В иракском ведомстве ответственность за нападение возложили на «террористическую группировку».