Джакарта, , 11:43 — REGNUM Полиция в Индонезии объявила, что 40 домов повреждены в результате взрыва хранилища азота на предприятии в Понтианаке, провинции Западный Калимантан, сообщает Detik.

«До сих пор повреждены 40 домов, два из которых являются молитвенными домами», — говорится в заявлении полиции Понтианака.

В доме, расположенном недалеко от места взрыва, были разбиты стёкла и в здании появились трещины. Полиция все еще расследует причину взрыва на предприятии PT Baja Sarana Sejahtera.

Место вокруг предприятия стало белым из-за разлетевшейся в воздухе азотной пыли. Листья растений тоже покрыты очень густой пылью.

В результате взрыва пострадали жилые дома вокруг места происшествия. Были также разрушены склады и офисы службы безопасности. Один охранник погиб, ещё три сотрудника службы безопасности получили легкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо попросил вооруженные силы страны усилить свою роль в борьбе с эпидемией.

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