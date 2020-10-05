Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии участились случаи хищения денег бесконтактным способом. Количество подобных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло в полтора раза. За 8 месяцев 2020 года мошенниками похищено у жителей Чувашии около 160 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что чаще всего мошенники, представившись сотрудником банка, апеллируют к тому, что гражданин оформил кредит. При отрицательном ответе злоумышленники предлагают «вернуть» деньги банку, и наивные граждане начинают выполнять различные действия под диктовку, переправляя свои средства. Так, вечером 2 октября в в полицию обратилась 38-летняя жительница Чебоксар, у которой таким образом было похищено 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД по Чувашии, для задержания мошенников сотрудникам уголовного розыска пришлось совершить 54 командировки в 35 регионов России. В результате 110 лиц, подозреваемых в 268 фактах хищений денег бесконтактным способом, задержаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвой телефонных мошенников стал 63-летний житель Чебоксар. Мужчина перечислил лжесотруднику банка 720 тыс. рублей.

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