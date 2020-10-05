Запорожье, Украина, , 11:31 — REGNUM В Запорожье правоохранители изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, к преступному бизнесу могут быть причастны два жителя города. Предположительно, они организовали производства наркотиков на территории Запорожской области, а продавали свою «продукцию» при помощи мессенджера Telegram.

В ходе девяти обысков по месту жительства, загородных дач и автомобилей подозреваемых были найдены две нарколаборатории, изъяты 550 литров и 100 килограммов прекурсоров, более 15 килограммов метадона и метамфетамина, 70 «марок», PVP-соль, а также оборудование для изготовления наркотиков, банковские карты и оргтехника.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке составляет 24 млн гривен или почти $850 тыс.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ), с начала 2020 года на границе Украины изъяли 238 кг наркотиков, которые злоумышленники пытались вывезти за рубеж.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине с начала года изъяли 238 кг наркотиков — СБУ