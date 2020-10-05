Багдад, , 11:28 — REGNUM Утром 5 октября в «зеленой зоне» Багдада, центральной части города, где находятся госучреждения и посольства других стран, разорвались два реактивных снаряда. Об этом 5 октября сообщает телеканал Sky News Arabia.

Также уточняется, что, согласно данным пресс-службы управления безопасности столицы Ирака, данные ракеты выпустили по багдадскому району Джадрия сторонники одной из террористических группировок.

Кроме этого, отмечается, что в результате обстрела сгорел находившийся около места взрыва автомобиль и указывается, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане был обстрелян ракетами.