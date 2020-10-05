Хабаровск, 5 октября 2020, 11:19 — REGNUM В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали сына бывшего главы региона Сергея Фургала, сообщает 5 октября РЕН ТВ.
Отмечается, что Антона Фургала задержали за нарушение «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Мужчина, передает телеканал, призывал людей собираться на митинги в защиту своего отца.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Следственный комитет РФ предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Фургал также подозревается в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.
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