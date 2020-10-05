Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области в настоящее время действующих природных пожаров нет. Все возгорания, зарегистрированные 4 октября, ликвидированы, передаёт ИА REGNUM.

Пожарный вертолет stux

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях — все новости»

Напомним, что в период с 30 сентября по 4 октября в Ростовской области вспыхнуло более 500 пожаров. В течение нескольких дней сотни человек и десятки единиц техники вели борьбу с лесными, травяными пожарами. Огонь также перекинулся на населённые пункты, где пострадали жилые дома.

В настоящее время в нескольких муниципальных образованиях действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозу синоптиков, на Дону сохраняется угроза возникновения возгораний в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области потушили ещё несколько природных пожаров