Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чебоксарах полицейские проверяют обстоятельства дорожного конфликта, завершившегося стрельбой из газового оружия. Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, вечером 2 октября в полицию обратился 39-летний водитель автомашины «Форд-Транзит», в которого в ходе конфликта выстрелил неизвестный, управлявший автомашиной «Киа-Рио».

По словам потерпевшего, легковушка «подрезала» его автомобиль, после чего чебоксарец догнал лихача на улице Южной в Чебоксарах. Мирного разговора не получилось: водитель «Киа» достал газовый пистолет и произвел выстрел, ранив мужчину в щеку. После оказания медицинской помощи потерпевший был отпущен домой, а полицейскими был объявлен план «Перехват» для задержания скрывшегося стрелка.

С помощью видеокамер сотрудники полиции установили номера автомобиля, на котором передвигался стрелявший, а затем личность самого водителя «Киа». Ранее судимый 32-летний чебоксарец утверждал, что был вынужден применить газовый пистолет, так как другой автомобилист пытался вытащить его из машины и отобрать оружие.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, газовый пистолет, не требующий регистрации, у горожанина изъят. Проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми в отношении супружеской пары, которая устроила пьяный дебош со стрельбой и угрозами оружием, возбудили уголовные дела.

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