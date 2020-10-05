Черкесск, , 11:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое несовершеннолетних. В ауле Инжичишхо находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2163 15-летний водитель наехал на ребенка в возрасте шести лет и 16-летнего подростка, сообщили 5 октября в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, несовершеннолетний взял машину без спроса у своего деда, чтобы покататься по аулу. На улице С. Дерева он наехал на детей, стоявших на обочине. Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в больницу.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, изъяли автомашину и поставили ее на спецстоянку. В отношении родных подростка составлены административные протоколы о передаче управления транспортным средством несовершеннолетнему и о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.