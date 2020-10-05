Ницца, Франция, , 11:05 — REGNUM Во Франции в результате урагана «Алекс» погибли четыре человека, еще двенадцать остаются пропавшими. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что все жертвы во время урагана находились в департаменте Приморские Альпы с административным центром в городе Ницца. Первый человек погиб при падении на него дерева 3 октября, еще трое стали жертвами урагана 4 октября.

В настоящее время около 1000 спасателей разыскивают пропавших и раненых.

Напомним, во Франции в результате урагана «Алекс» были разрушены около сотни домов в департаменте Приморские Альпы.

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