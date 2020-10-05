Чита, , 10:59 — REGNUM Житель Забайкальского края лишился более 1,3 млн рублей, попавшись на уловку мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Звонившие сообщили 37-летнему мужчине о зафиксированных попытках снятия денег с его карты. Чтобы обезопасить их, ему предложили перевести средства на «безопасный» счёт.

«Под диктовку мошенников потерпевший осуществил несколько переводов на номера счетов, указанных злоумышленниками. В результате доверчивый забайкалец лишился свыше одного миллиона 300 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В полиции в связи с этим вновь напомнили гражданам о необходимости быть бдительными и никому не сообщать полные данные карт.

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