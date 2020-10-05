Кабул, , 10:49 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли и ещё 28 были ранены в результате взрыва, который произошел при атаке на автоколонну губернатора восточной афганской провинции Лагман. Об этом 5 октября сообщает агентство Pajhwok.

Также уточняется, что, по имеющимся сведениям, сам губернатор выжил при нападении и взрыве, и указывается, что, по данным телеканала 1TV, среди погибших два телохранителя главы провинции.

При этом в настоящее время ни одна из действующих на территории Афганистана группировок не взяла на себя ответственность за данное происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что заминированный автомобиль взорвался в восточной афганской провинции Нангархар.