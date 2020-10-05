Уфа, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека, возбуждено в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 5 октября в ходе тушения пожара в жилом частном доме в поселке Лебяжий Уфимского района были обнаружены тела 5-летней девочки, ее 44-летнего отца и 38-летней матери. Бабушка девочки успела выйти из дома после начала пожара.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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