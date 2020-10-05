Набережные Челны, Татария, , 10:59 — REGNUM В Татарии суд рассмотрит уголовное дело в отношении торговца контрафактной обувью. Всего на продажу было выставлено 188 пар обуви. Материальный ущерб компаниям-правообладателям составил от незаконных действий продавца на сумму более 1,5 млн рублей. Одним из оснований возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинили крупный ущерб») явились материалы проверки, проведенной ранее транспортной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Индивидуальный предприниматель в Набережных Челнах торговал мужской и женской спортивной обувью, маркированной товарными знаками известных компаний, специализирующихся на производстве спортивной обуви и одежды. Данные торговые знаки включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности федеральной таможенной службы РФ. Продукция с признаками контрафактности изъята и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Дальнейшую судьбу обуви решит суд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партию контрафактной спортивной одежды и обуви изъяли сотрудники полиции в Воронеже, ущерб правообладателю, по оценкам, составляет около 1,4 млн рублей.

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