Донецк, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 5 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На Донецком направлении зафиксировано однократное применение крупнокалиберного стрелкового оружия, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили четыре гранаты из подствольного гранатомёта и применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Ленинское, Дзержинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов разрушений инфраструктуры и жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее обстрелу со стороны боевиков ВСУ подвергся один населённый пункт на юге ДНР.

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