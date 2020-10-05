Варшава, , 10:28 — REGNUM 3 октября в реке Одре в польском Вроцлаве обнаружили плавающего аллигатора. Рептилию поймали и временно отправили в местный зоопарк. Об этом передает Dziennik.

Аллигатор был обнаружен 3 октября. Как только местные жители увидели, как рептилия плывет по реке во Вроцлаве, сразу обратились в полицию. Полицейские связались со специалистами из вроцлавского зоопарка, описали находку.

«В зоопарке нас сразу уведомили, что рептилия не представляет угрозы для жизни и здоровья человека. Она довольно маленькая, ее длина не превышает одного метра», — сообщили в полиции.

По словам сотрудников зоопарка Вроцлава, найденная рептилия, скорее всего, является кайманом. Аллигатор временно останется в зоопарке во Вроцлаве, а затем перейдет в специализированный центр в Люблине. Кайманы — подсемейство аллигаторов. Встречаются в Центральной и Южной Америке. Взрослые кайманы имеют длину от 1,5 до 4,5 м. Каким образом рептилия оказалась в Польше — пока неизвестно.