Уфа, , 10:14 — REGNUM Электрогазосварщик погиб после удара трубы в область грудной клетки в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 сентября на территории ПАО «Уфаоргсинтез» производился монтаж трубопровода промводы. В какой-то момент 47-летний работник иглинского ООО «АНК Трейд» получил удар трубой в грудь при стыковке труб. Травма оказалась смертельной.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП на шахте в Башкирии: семье погибшего оказали материальную помощь