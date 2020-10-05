Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге таксист выволок на тротуар из своего автомобиля пассажирку и избил женщину. Ему не понравилось ее поведение. Об этом 5 октября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 4 октября, недалеко от входа на Смоленское кладбище на Васильевском острове. Согласно записи камер наружного наблюдения, водитель белого седана остановился у дома 66 по Малому проспекту, открыл заднюю дверь и выволок на тротуар девушку.

Затем мужчина начал вытаскивать из автомобиля ее личные вещи и бросать их в потерпевшую. Остановить конфликт попытался прохожий, но это не уберегло пассажирку от побоев. В какой-то момент водитель повалил оппонентку на землю и нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и телу.

Полиция Петербурга данный инцидент пока не комментирует.