Новочеркасск, Ростовская область, , 10:10 — REGNUM Более 2 млн рублей похищено при ремонте трамвайных путей в Новочеркасске Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, исполнитель муниципального контракта на выполнение работ по ремонту трамвайного пути по маршруту № 2 в Новочеркасске условия договора в полном объеме не выполнил. Более того, подрядчик внёс в акты выполненных работ фиктивные сведения об утилизации отходов объёмом более 6 тыс. тонн, за что получил более 2 млн рублей.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о хищении.