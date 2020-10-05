Улан-Удэ, , 10:08 — REGNUM Государственный инспектор Алтачейского заказника в Бурятии стал жертвой нападения браконьеров. При попытке задержания в ночь с 3 на 4 октября последние его ослепили дальним светом фар и сбили на внедорожнике УАЗ.

Однако скрыться далеко нарушителям не удалось. Они были задержаны чуть позже инспекторской патрульной группой. Как передаёт «Байкал-Daily» со ссылкой на пресс-службе Байкальского заповедника, это не первый случай задержания браконьеров в сложных условиях.

«К сожалению, далеко не все жители окрестных с Алтачейским заказником сел понимают ценность сохранения природного богатства района и Бурятии в целом. Благодаря профессионализму государственных инспекторов животный мир Алтачейского заказника находится под надёжной защитой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года произошло неизвестные разбили окна дома директора дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского нацпарка «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина. В учреждении связали нападение с мерами по охране водных биологических ресурсов на территории нацпарка.

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