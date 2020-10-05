Джакарта, , 10:05 — REGNUM Центр данных и информации Джакарты объявил последние данные о наводнении в столице Индонезии, сообщает Detik.

Известно, что в результате наводнения пострадали 154 человека. Им пришлось эвакуироваться. Затопленными оказались шесть дорог. Высота воды местами достигает от 30 см до 1,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, различные организации народного движения, входящие в Объединенное народное рабочее движение, и региональные союзы в Индонезии призывают к общенациональной забастовке 6, 7 и 8 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Индонезии готовятся к общенациональной забастовке