Новохопёрск, Воронежская область, , 09:54 — REGNUM В Воронежской области вечером 4 октября спасатели локализовали природный пожар на территории Новохопёрского района, продолжавшийся на протяжении нескольких дней, сообщили «Вести-Воронеж».

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях – все новости»

Огонь захватил площадь 185 квадратных метров и распространился в том числе на территорию Хопёрского государственного природного заповедника. Локализовать возгорание удалось в 21:30 4 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 октября на территории региона насчитывалось четыре природных пожара, и все они были локализованы. В регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области горит более 100 га леса