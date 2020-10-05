Уфа, , 09:54 — REGNUM Трое человек, в том числе ребенок, погибли во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Лебяжий Уфимского района поступило на пульт спасателям ночью 5 октября. По тревоге на место происшествия были направлены 23 человека на девяти единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в доме горит мансарда. В течение часа они полностью ликвидировали пожар.

Сообщается, что при тушении огня спасатели обнаружили тела трех человек, в том числе ребенка 2015 года рождения. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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