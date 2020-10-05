Москва, , 09:48 — REGNUM Материалы доследственной проверки, которая была организована камчатскими следователями по сообщениям о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, переданы в центральный аппарат СКР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее поручение было дано главой СКР Александром Бастрыкиным. Он также потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно причастных к происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Камчатки стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба. При этом ранее в данном районе был сильный шторм — волны достигали девяти метров, а ветер — 30 метров в секунду.

Власти региона рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

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