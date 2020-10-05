Казань, , 09:51 — REGNUM Из Турции в международный аэропорт Казани уже прибыло 260 рейсов после возобновления авиасообщения. Вернулись в страну более 52 тыс. пассажиров, из них жители Татарии — свыше 30 тыс. человек. У 11 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила главный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

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По прибытии из-за границы граждане обязаны пройти обследование на COVID-19. Но не все относятся к требованиям добросовестно. Так, от тестирования уклонились несколько человек. Составлено 60 протоколов, по 14 из них судами приняты решения о наложении штрафа на общую сумму более 109 тыс. рублей, отметила глава управления Роспотребнадзора по РТ.

ИА REGNUM напоминает, на 17 жителей Татарии, прилетевших из-за рубежа, составлены протоколы, которые были переданы в суд. Вернувшиеся туристы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней загрузить результаты на сайт госуслуг РТ. Нарушители не просто забыли пройти тестирование на инфекцию, а намеренно его проигнорировали, заявив, что необходимости в этом не видят.

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