Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM В результате того, что одномоторный гидросамолет врезался в бетонный пирс в районе Нью-Йорка Куинс, погиб как минимум один человек. Об этом 4 октября сообщила местная пожарная служба на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня, примерно в 15:00 (23:00 мск), одномоторный гидросамолет врезался в пирс <…> в Куинсе», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что из обломков гидроплана были добровольцем извлечены двое серьезно раненых пассажиров, еще одного раненого вытащили из самолета сотрудники пожарной служб. Всех пострадавших доставили в местные больницы

«На данный момент два человека, пилот и один из пассажиров, находятся в больнице в критическом состоянии. Один из пассажиров умер», — также указывается в сообщении.

В настоящее время идет расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Никольском районе Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего один человек пострадал.