Северодонецк, , 09:48 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ЛНР необходимо ликвидировать четыре возгорания. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Продолжается тушение четырёх основных очагов, из которых три очага локализованы», — рассказали в пресс-службе.

По оценке спасателей, выжжена территория площадью более 20 тыс. гектаров. В течение суток 4 октября пожарная авиация совершила 146 сбросов воды общим объёмом 436 тонн.

В тушении пожаров участвуют 2,5 тыс. человек и более 250 единиц техники. В зоне бедствия выявлены тела 11 жертв пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, что с начала 2020 года пожары уничтожили на Украине лес, площадь которого равна одному большому лесхозу.

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