Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области за минувшие выходные было ликвидировано более 80 пожаров, площадь которых превысила 11 тыс. кв. метров. Только в ходе мониторинга обстановки с воздуха 4 октября было зафиксировано шесть очагов. Сухостой горел в Каменском и Октябрьском сельском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

В Ростовской области потушили ещё несколько природных пожаров ГУ МЧС России по Ростовской области

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"Координаты всех загораний с борта вертолёта оперативно были переданы в наземные службы. Для борьбы с огнём на место сразу же были направлены пожарно-спасательные подразделения и инспекторы Госпожнадзора для принятия мер административного воздействия. В течение минимального времени все очаги были ликвидированы, выявлены и привлечены к ответственности нарушители», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области сохраняется угроза возникновения огня. В ряде муниципальных образований введён режим чрезвычайной ситуации из-за бушевавших в течение нескольких дней природных пожаров. Основные факторы возникновения возгораний — непотушенный костёр, выжигание стерни и сухостоя.

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