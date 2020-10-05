Пекин, , 09:31 — REGNUM В результате того, что грузовой автомобиль врезался в рынок сельскохозяйственной продукции в провинции Китая Ганьсу, как минимум шесть человек погибли и ещё 14 были ранены. Об этом 5 октября сообщает агентство «Синьхуа».

По информации источника, происшествие случилось в районе деревни Чабучжэнь в городском округе Динси из-за потери контроля водителем грузовика над своим транспортным средством, причины которой пока не установлены.

Также уточняется, что пятеро человек погибли на месте происшествия и ещё один во время госпитализации. Состояние пяти человек из числа пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

В настоящее время местные власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемнадцать человек погибли, еще один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая