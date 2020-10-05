Черкесск, , 09:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сорвалась в обрыв машина, которой управлял 14-летний подросток. Помимо него, в автомобиле находились еще трое пассажиров. В результате аварии погиб один человек, трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Происшествие произошло днем 3 октября. Несовершеннолетний водитель в городе Усть-Джегуте не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги в пойму реки Кубань. В результате ДТП он скончался не месте. Его пассажиры, также несовершеннолетние, доставлены в реанимационное и нейрохирургическое отделения с серьезными травмами.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины автоаварии. В МВД отметили, что участок дороги, где произошло ДТП, не является очагом аварийности.