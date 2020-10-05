Тюмень, , 09:18 — REGNUM В Тюмени скончался четвёртый ребёнок, пострадавший в результате пожара в СНТ «Малинка» 30 сентября 2020 года. Об этом сообщила порталу 72.ru пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, рано утром 30 сентября в жилом доме, расположенном по улице Земляничной в садовом товариществе, из-за неисправности электропроводки произошёл пожар. На месте погибла четырёхлетняя девочка. Ещё трое детей были госпитализированы, и все они в течение недели скончались в больнице.

На момент пожара родителей четверых детей не было дома. По факту пожара и гибели детей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей