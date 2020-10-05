Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В Новосибирской области полицейские установили личности подозреваемых в разгроме кладбища в селе Дубровка. Об этом сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Жуласова сообщила редакции «Вести Новосибирск».

Напомним, что ранее жители села Дубровка Маслянинского района Новосибирской области сообщили о том, что неизвестные разгромили новое кладбище.

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«По информации ведомства, сообщение о вандализме поступило в полицию 4 октября 2020 года. Прибывшие на место правоохранители осмотрели кладбище и опросили очевидцев, — уточнили в ведомстве. — Вскоре оперативники обнаружили и установили предполагаемых варваров — ими оказались трое местных подростков». В полиции отметили, что сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.