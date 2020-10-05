Черкесск, , 09:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в минувшие выходные произошел трагический случай неподалеку от туристического поселка Архыз. Отравилась угарным газом семья из Ставропольского края. Три человека погибли, одного удалось спасти, сообщили в МВД по региону.

По данным полицейского ведомства, родители с двумя детьми 3 октября приехали на отдых из города Михайловск Шпаковского района. На ночевку туристы расположились в своем доме на колесах.

«На Мостовой поляне Архызского ущелья в жилом прицепе к автомобилю обнаружены 4 жителя Ставропольского края. Двое взрослых и один несовершеннолетний без признаков жизни и одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении МВД.

Девочку удалось спасти. Она госпитализирована в отделение реанимации. По данному факту проводится проверка.

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