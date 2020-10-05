Киев, , 08:41 — REGNUM Следствие по делу об авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом восстановило картину происшествия. Об этом заявил 4 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Украина 24».

«Версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятная, поскольку уже собрано достаточно материала. Должны дождаться официальной версии», — рассказал он.

Игнат также отметил, что пресс-служба Воздушных сил ВСУ разместила схему аэродрома и положение двух самолётов, которые должны были на него сесть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что на втором самолёте, которому отдали приоритет при посадке на аэродром под Чугуевым, находился сын командующего военно-воздушными силами Украины Сергея Дроздова.

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