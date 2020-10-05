Саратов, , 08:40 — REGNUM В Саратовской области оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки в крупном размере. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

В период с декабря 2019 по июнь 2020 года подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, лично получил от жителя Саратова в качестве взятки частями денежные средства на общую сумму 780 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее попустительство по службе путем неприменения мер по выявлению нарушений в деятельности представляемой саратовцем организации.

Сотрудник полиции скрылся от правоохранительных органов и объявлен в федеральный розыск. Проводятся мероприятия по установления места его нахождения. Расследование уголовного дела продолжается. Закрепляются доказательства вины и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело по обвинению в получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Задержанные сотрудники полиции не стали отрицать случившегося и раскаялись. Патрулируя улицу, они заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения и должны были привлечь его к административной ответственности. Проверяя документы нарушителя, стражи порядка обнаружили при нем банковскую карту и потребовали выплатить им незаконное вознаграждение за непривлечение нарушителя к ответственности. Мужчина снял через терминал деньги в сумме 3 тыс. рублей и передал полицейским. Затем пострадавший сообщил о случившемся в полицию.

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