Стамбул, Турция, , 08:35 — REGNUM Склад с рекордным количеством контрафактного алкоголя обнаружили сотрудники полиции в турецком городе Стамбуле. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба городской полиции.

Подпольный склад со спиртным был расположен в прибрежной части Стамбула, Мелтепе. По данным правоохранителей, всего было изъято около 9,5 тонн поддельного алкоголя. Контрафактный продукт предназначался для реализации в самых густонаселённых районах Стамбула, Фатих и Багджылар и в туристической зоне.

Отмечается, что контрафактный алкоголь часто представляет угрозу для организма человека. Содержащиеся в нём примеси могут спровоцировать такие последствия, как головная боль, нарушение сердечного ритма, падение давление и другие, а в ряде случаев привести к летальному исходу.

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