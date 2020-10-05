Токио, , 08:05 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи около побережья Японии. Об этом 5 октября сообщает Геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 21 км в восточном направлении от населенного пункта Оараи. Очаг подземных толчков залегал на глубине 81,1 км.

При этом информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 возле побережья Папуа — Новой Гвинеи.