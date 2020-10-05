Чебоксары, , 08:04 — REGNUM Жертвой телефонных мошенников стал 63-летний житель Чебоксар. Мужчина перечислил лжесотруднику банка 720 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Потерпевший заявил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Затем злоумышленник сообщил о попытке оформления кредита на заявителя. Продолжая вводить в заблуждение собеседника, мошенник напомнил о необходимости перевода денег с имеющихся счетов на «безопасный счет». Поверив звонившему, мужчина дошел до ближайшего отделения банка, снял 720 тыс. рублей и перечислил на незнакомый счет. После перевода мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В случае подобных звонков жителей просят проявлять бдительность и обращаться непосредственно в кредитное учреждение.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии и Ульяновской области зарегистрированы схожие случаи мошенничества в отношении пенсионерок. Аферисты, представляясь социальными работниками и волонтёрами, просят их передать деньги якобы для размена на новые банкноты. В Чебоксарах мошенница вошла в квартиру под видом волонтёра.

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