Мехико, , 07:10 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, 589 тысяч человек пострадали из-за ливней, обрушившихся на южную часть Мексики. Об этом 5 октября сообщает издание Jordana.

Сильные ливни наблюдаются в большинстве муниципалитетов мексиканского штата Табаско. В результате удара стихии были повреждены линии электропередач, 400 участков автодороги и водопровод. Четыре реки в регионе вышли из берегов.

Пострадали 589 тыс. человек, четверо погибли. В 14 из 17 муниципалитетов штата были повреждены около десяти тысяч жилых домов. Плотина Пеньитас увеличила сброс воды с 1550 до 1750 кубометров в секунду.

Губернатор штата Табаско обратился к жителям муниципалитетов с призывом избегать опасных ситуаций и по возможности избегать наводнений и оползней, возникших из-за дождей, а также определиться с убежищем. Властями муниципалитета были созданы спецпатрули для оказания помощи пострадавшим от удара стихии.

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