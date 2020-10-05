Ханты-Мансийск, , 06:57 — REGNUM Житель Нижневартовска (ХМАО) потерял 5,4 млн рублей, защищая свой банковский счёт от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением, что в конце сентября ему позвонили неизвестные с номеров 8 (499) 929 06 85, 8 (495) 166 30 54; 8 (499) 381 64 10; 8 (495) 015 68 60, с предупреждением об атаке мошенников на клиентов банка.

Чтобы защитить счёт, вартовчанин должен был установить специальную программу quicksupport и оформить якобы защитные счета. Мужчина установил необходимые приложения, таким образом открыв доступ в свой личный кабинет. Мало того, он снял свои деньги и собственноручно перевёл на «защитный» счёт 5 447 000 рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).