Петропавловск-Камчатский, , 06:41 — REGNUM Восемь взрослых и один ребёнок обратились за помощью к медикам после посещения побережья Авачинского залива, где произошло загрязнение вод Тихого океана в Камчатском крае. Об этом 5 октября сообщила врио министра здравоохранения края Марина Волкова в прямом эфире, организованном в рамках работы ситуационного центра в регионе.

Волкова уточнила, что с жалобами на жжение в глазах к медикам обратились восемь человек старше 18 лет и один ребёнок. Всем пациентам была оказана первая медпомощь, после чего они были отпущена на амбулаторное лечение. Госпитализация никому не понадобилась.

Как пояснила представитель Минздрава, все пациенты посещали побережье Тихого океана в районе загрязнения и контактировали с морской водой. У всех обратившихся за помощью врачами был диагностирован химический ожог роговицы первой степени. Какое именно химическое вещество вызвал ожог, пока не установлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало. что в Камчатском крае было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с загрязнением вод Тихого океана в Авачинском заливе у побережья Камчатки.

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