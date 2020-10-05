Тандынский район, Тува, , 06:35 — REGNUM В Туве завершился процесс над жительницей Тандинского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в марте 2020 года.

В тот вечер 42-летняя женщина уложила младенца спать на диван рядом с собой. Во сне она придавила дочь, в результате чего девочка умерла на месте.

«Согласно заключению эксперта смерть ребенка наступила от механической асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей мягким предметом», — отметили в ведомстве.

В результате подсудимую признали виновной и приговорили к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца.

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