Атланта, США, , 06:51 — REGNUM В Атланте (штат Джорджия, США) в результате стрельбы в магазине 4 октября погиб человек, пострадали ещё пятеро. Об этом 5 октября сообщает телеканал Fox 5.

Стрельба вспыхнула около 16:00 по местному времени после конфликта двух женщин в одном из магазинов Атланты. По данным телеканала, в результате обстрела группы людей неизвестным пострадали не менее шести человек, в числе которых двое детей. Один из раненых — взрослый мужчина — умер уже в больнице.

Женщина, одна из участниц конфликта, позднее была задержана. О подозреваемом пока никакой информации не сообщается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу во время шествия в поддержку действующего президента США Дональда Трампа затеял неизвестный злоумышленник в американском штате Огайо.

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