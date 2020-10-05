Москва, , 06:17 — REGNUM Два человека пострадали в результате драки с перестрелкой в центре Москвы. Об этом 5 октября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошёл в ночь на 5 октября на улице Гиляровского. На двоих мужчин совершила нападение группа из пяти-шести человек. В результате нападения один из мужчин получил огнестрельное ранение, второй — ножевое. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Один из пострадавших был госпитализирован. Информация о его состоянии не сообщается. Предполагается, что стрельба велась из травматического пистолета. В настоящее время начаты мероприятия по установлению личностей и розыску злоумышленников. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении в Челябинске пятерых человек, совершавших разбойные нападения на салоны сотовой связи.

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