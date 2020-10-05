Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM В Бурятии зарегистрировано ещё пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период эпидемии, таким образом, в республике скончались 78 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Так, в субботу, 3 октября в улан-удэнских стационарах скончались двое мужчин 91 и 64 лет. Первый страдал также двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, тяжелой хронической сердечной недостаточностью, сахарный диабетом, хронической болезнью почек.

На следующий день стало известно о смерти женщины 84 лет с субтотальной пневмонией, сопутствующей ишемической болезнью сердца. Сегодня умерли пациент и пациентка 82 лет.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Бурятии в последние недели ухудшается. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Так, мобильные группы и сотрудники контрольных органов на следующей неделе будут проводить рейды в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Читайте также: В Бурятии ужесточён контроль за соблюдением масочного режима