Новосибирск, 5 октября 2020, 06:02 — REGNUM В Новосибирской области в селе Дубровка неизвестные разгромили новое кладбище. О произошедшем сообщили местные жители.
«В ночь с 3 на 4 октября в Маслянинском районе в селе Дубровка было разгромлено новое кладбище, вырваны кресты, сломаны памятники, многие из которых от ударов попросту рассыпались. Некоторые могилы были разгромлены очень сильно, — уточняется в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что жители написали заявление в полицию.