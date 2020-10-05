История вопроса

Объектом вандализма становятся тела умерших или места их захоронения. Вандалы громят надгробия, вырывают или деформируют кресты, срывают таблички и фотографии



В России подобные действия квалифицируются по статье 244 Уголовного кодекса “Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением.



Нарушителю грозят штрафы, обязательные работы, в крайнем случае - лишение свободы до 5 лет.



Нередки случаи, когда вандалами становятся подростки.

